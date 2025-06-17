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Популярная модель получила вечный бан на OnlyFans: что она сделала

Бонни Блу потеряла миллионные доходы из-за пожизненного запрета на OnlyFans.

сегодня, 08:45
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Автор:
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Slava Kot

Звезда OnlyFans Бонни Блу получила пожизненное запрещение на платформе для взрослого контента. Причиной бана стало нарушение политики сайта из-за чрезмерно экстремального контента, который собиралась публиковать модель.

Популярная модель получила вечный бан на OnlyFans: что она сделала

Модель OnlyFans Бонни Блу. Фото из открытых источников

25-летняя Бонни Блу, настоящее имя которой Тия Биллингер, прославилась благодаря смелым и часто шокирующим проделкам. Одним из самых известных достижений Бонни Блу стал секс с 1057 мужчинами за 12 часов. Однако последние планы модели OnlyFans оказались слишком радикальными даже для платформы контента для взрослых.

Бонни Блу анонсировала новый проект под названием "контактный зоопарк", во время которого она якобы планировала удвоить предыдущий рекорд, вступив в интимные отношения с 2000 мужчин. Модель заявила о намерении провести 24-часовую акцию в Лондоне, во время которой ее поместят в стеклянную коробку, и публика сможет "делать с ней почти что угодно".

Поэтому OnlyFans заблокировал Бонни Блу навсегда, а ее контент удален с платформы.

"Чрезвычайно жестокий контент недоступен на OnlyFans и не разрешен нашей политикой приемлемого использования и условиями предоставления услуг. Любое нарушение наших условий приводит к деактивации контента или учетной записи", — говорится в заявлении OnlyFans.

Это решение платформы для взрослых стоило модели ежемесячного дохода в размере около 750 тысяч долларов.

Популярная модель получила вечный бан на OnlyFans: что она сделала - фото 2

Звезда OnlyFans Бонни Блу

Бонни Блу приобрела популярность после перехода от карьеры в рекрутинге к работе на платформе OnlyFans. Также модель хвасталась частыми интимными отношениями со студентами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда "Гарри Поттера" присоединилась к OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что 20-летняя девушка шокировала сумой денег, которые ей удалось заработать на OnlyFans.



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