Популярного российского ведущего парализовало: что произошло

Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев отменяет все ближайшие представления из-за проблем со здоровьем после перенесенного инсульта. Как сообщают российские СМИ, 60-летний артист сейчас прикован к инвалидной коляске.

Сергей Белоголовцев (фото из открытых источников)

По данным Mash, в августе 2024 г. Белоголовцев был госпитализирован с болями в животе, после чего перенес операцию по удалению грыжи. Через несколько дней близкие обнаружили его на полу в бессознательном состоянии.

Медики диагностировали инсульт и удалили тромбы из мозговых артерий. После этого актер два месяца проходил реабилитацию в приватной клинике. Осенью его состояние снова ухудшилось: в ноябре он попал в больницу из-за проблем с печенью, а в декабре – из-за аппендицита.

"Сейчас у телеведущего слабость, непослушание тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники", — пишут российские пропагандисты.

У Белоголовцева наблюдается слабость, паралич левой руки и ноги, а передвигаться ему помогают родственники. По словам представителя актера, его состояние пока не позволяет участвовать в спектаклях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной российской актрисы обнаружили страшную болезнь . Одна из известных российских актрис Марина Дюжева, воздерживавшаяся от комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, столкнулась с серьезным заболеванием – у нее диагностировали рак горла.

Как передают российские СМИ, болезнь была обнаружена на начальной стадии, что позволило актрисе успешно пройти лечение.

"По имеющейся информации, Дюжева обратилась к врачам полтора года назад. Она жаловалась на неприятные ощущения в горле и сильную сухость во рту. После обследования медики установили диагноз – онкологическое заболевание. Опухоль обнаружили на небной миндалине", – пишут российские медиа.

