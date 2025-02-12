Популярного российского ведущего парализовало: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев отменяет все ближайшие представления из-за проблем со здоровьем после перенесенного инсульта. Как сообщают российские СМИ, 60-летний артист сейчас прикован к инвалидной коляске.
Сергей Белоголовцев (фото из открытых источников)
По данным Mash, в августе 2024 г. Белоголовцев был госпитализирован с болями в животе, после чего перенес операцию по удалению грыжи. Через несколько дней близкие обнаружили его на полу в бессознательном состоянии.
Медики диагностировали инсульт и удалили тромбы из мозговых артерий. После этого актер два месяца проходил реабилитацию в приватной клинике. Осенью его состояние снова ухудшилось: в ноябре он попал в больницу из-за проблем с печенью, а в декабре – из-за аппендицита.
У Белоголовцева наблюдается слабость, паралич левой руки и ноги, а передвигаться ему помогают родственники. По словам представителя актера, его состояние пока не позволяет участвовать в спектаклях.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной российской актрисы обнаружили страшную болезнь . Одна из известных российских актрис Марина Дюжева, воздерживавшаяся от комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, столкнулась с серьезным заболеванием – у нее диагностировали рак горла.Как передают российские СМИ, болезнь была обнаружена на начальной стадии, что позволило актрисе успешно пройти лечение.
Новости