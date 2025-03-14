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Популярную российскую актрису и звезду сериала "Каменская" экстренно госпитализировали

Елена Яковлева оказалась в больнице с серьезным диагнозом

14 марта 2025, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

В России экстренно госпитализировали актрису Елену Яковлеву, известную по роли в сериале "Каменская".

Популярную российскую актрису и звезду сериала "Каменская" экстренно госпитализировали

Елена Яковлева (фото из открытых источников)

По информации пропагандистского телеграмм-канала SHOT, 64-летняя актриса пожаловалась на сильнейшие боли в животе. Предварительно у нее диагностировали заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Врачи назначили терапию, и сейчас она находится под наблюдением медиков.

Ранее, в 2014 году, Яковлева рассказывала, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Тогда ей стало резко плохо во время выступления на сцене.

Яковлева имеет звание народной артистки РФ. Она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, в частности в "Интердевке", "Петербургских тайнах", "Последнем богатыре" и "Чебурашке".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актер, собиравшийся рисовать Путина на иконе, попал в больницу. Российский актер Виктор Сухоруков, известный своей поддержкой режиму Путина, уже вторую неделю находится в одной из столичных больниц России. Его госпитализировали 3 марта с признаками острого инфаркта миокарда. Как сообщают российские СМИ, артист перенес операцию на открытом сердце.

Во время хирургического вмешательства врачи применили метод искусственного кровообращения, чтобы провести коронарное шунтирование. Оказалось, что это уже второй инфаркт у Сухорукова – первый произошел еще в 2008 году, однако актер об этом не знал и не обращался к медикам. Пока он проходит реабилитацию, из-за чего был вынужден отменить все свои выступления.

Сухоруков известен своими ролями персонажей с непростым характером, и это, похоже, отражает его взгляды. Он поддерживает Владимира Путина, называя его "сильнейшей личностью" и даже заявляя, что "его можно на иконе рисовать". Кроме того, он публично оправдывал полномасштабное вторжение в Украину, называя его "кровной, жизненной необходимостью".



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Источник: https://t.me/shot_shot/78418
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