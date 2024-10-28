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Популярный актер из "Дюны" появился на собственном конкурсе двойников и проиграл

Тимоти Шаламе пришел на конкурс двойников актера Тимоти Шаламе.

сегодня, 16:00
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Автор:
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Slava Kot

Звезда фильмов "Вонка" и "Дюна" Тимоти Шаламе неожиданно посетил конкурс своих двойников, собравший большое количество его поклонников в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. Актер появился среди толпы поклонников, чем вызвал волну эмоций среди присутствующих, увлеченно реагировавших на его внезапное появление.

Популярный актер из "Дюны" появился на собственном конкурсе двойников и проиграл

Тимоти Шаламе. Фото из открытых источников

Ютубер Энтони По организовал мероприятие на лучшего двойника Тимоти Шаламе, чем привлек большое внимание его поклонников. Конкурсанты оделись в стиле известных персонажей, которых сыграл актер: Вилли Вонки из фильма "Вонка" и Пола Атрейдеса из "Дюны".

Как сообщается, Тимоти Шаламе проник незаметным в толпу поклонников и скрыл свое лицо под маской и бейсболкой. Однако когда он ее снял и присутствовавшие поняли, что перед ними настоящий Тимоти Шаламе, это вызвало безумные эмоции у фанатов, пытавшихся сфотографироваться с актером.

Интересно, что иногда Шаламе путали с его двойниками, в том числе и победителем конкурса 21-летним Майлзом Митчеллем, получившим вознаграждение в 50 долларов. После победы, Митчел, одетый в костюм Вонки начал всем присутствующим раздавать конфеты, подобно настоящему персонажу из кино.

Популярный актер из ”Дюны” появился на собственном конкурсе двойников и проиграл - фото 2

Победитель конкурса двойников Тимоти Шаламе Майлз Митчелл. Фото: Stefan Jeremiah/AP

Мероприятие не обошлось без вмешательства полиции. Правоохранители объявили конкурс двойников Шаламе как "незапланированную демонстрацию". Полиция Нью-Йорка подтвердила, что несколько человек были взяты под стражу, однако впоследствии отпущены. Организаторам выставили штраф в размере 500 долларов за неразрешенную организацию мероприятия.

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