Популярный актер из "Дюны" появился на собственном конкурсе двойников и проиграл

Звезда фильмов "Вонка" и "Дюна" Тимоти Шаламе неожиданно посетил конкурс своих двойников, собравший большое количество его поклонников в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. Актер появился среди толпы поклонников, чем вызвал волну эмоций среди присутствующих, увлеченно реагировавших на его внезапное появление.

Тимоти Шаламе. Фото из открытых источников

Ютубер Энтони По организовал мероприятие на лучшего двойника Тимоти Шаламе, чем привлек большое внимание его поклонников. Конкурсанты оделись в стиле известных персонажей, которых сыграл актер: Вилли Вонки из фильма "Вонка" и Пола Атрейдеса из "Дюны".

Как сообщается, Тимоти Шаламе проник незаметным в толпу поклонников и скрыл свое лицо под маской и бейсболкой. Однако когда он ее снял и присутствовавшие поняли, что перед ними настоящий Тимоти Шаламе, это вызвало безумные эмоции у фанатов, пытавшихся сфотографироваться с актером.

Интересно, что иногда Шаламе путали с его двойниками, в том числе и победителем конкурса 21-летним Майлзом Митчеллем, получившим вознаграждение в 50 долларов. После победы, Митчел, одетый в костюм Вонки начал всем присутствующим раздавать конфеты, подобно настоящему персонажу из кино.

Победитель конкурса двойников Тимоти Шаламе Майлз Митчелл. Фото: Stefan Jeremiah/AP

Мероприятие не обошлось без вмешательства полиции. Правоохранители объявили конкурс двойников Шаламе как "незапланированную демонстрацию". Полиция Нью-Йорка подтвердила, что несколько человек были взяты под стражу, однако впоследствии отпущены. Организаторам выставили штраф в размере 500 долларов за неразрешенную организацию мероприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о знаменитостях, которые похожи, как две капли воды.

Также "Комментарии" писали о ди Капри и де Ниро, принявших участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты США.