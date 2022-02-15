Популярный российский актер попал в психушку: что известно о его состоянии

У кинозвезды из сериала "День рождения Буржуя" куча неприятностей. Из спецприемника Валерий Николаев, куда он попал и где он вел себя неадекватно, попал в психбольницу. Об этом информируют российские СМИ, пишет "РБК-Украина".

Валерий Николаев (фото из открытых источников)

Обнародована информация, что исполнитель имеет еще и значительные ожоги, повреждено 40 процентов тела, ведь в спецприемнике на него вылил кипяток житель из Таджикистана.

Представители от общественных наблюдателей провели осмотр актера и сделали заявление, что у него заметно несколько ссадин, еще нашли небольшое покраснение левого века, но ожогов нет.

По информации инсайдера, кинозвезда будет находиться в психиатрическом учреждении несколько дней, пока его состояние не стабилизируется

Украинская актриса Эвелина Бледанс, комментируя эту новость, вспомнила, что когда сотрудничала с ним, то видела некоторые странности.

По ее словам, Валерий Николаев был причастен к срыву съемок фестиваля цирка "Идол", который она вела с Эдгаром Запашным. Он выбежал на сцену и вел себя там неадекватно.

Самой неприятной была ситуация, когда проходили съемки шоу "Человек-невидимка". Там нетрезвый русский актер ругал всех и грубил всем участникам.

Украинская исполнительница убеждена, что врачи смогут вылечить этого талантливого актера. По словам, Эвелины Бледанс, очень жаль, что такая болезнь постигла ее коллегу по работе и популярного исполнителя.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в известный российский актер стал отцом в 90 лет. 90-летний российский актер, известный благодаря съемкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" Иван Краско рассекретил, что он снова стал отцом. Скоро он женится на своей молодой любимой.

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