Российский актер Денис Матросов, известный ролями во многих сериалах и фильмах, попал в серьезное ДТП.

Денис Матросов (фото из открытых источников)

По информации российского пропагандистского ресурса "Стархит", инцидент произошел около 11 часов утра, когда Porsche актера столкнулся с автомобилем сотрудника ГАИ, ехавшего с включенной сиреной. На месте аварии работают три скорых и шесть машин ДПС.

В результате аварии пострадали два человека – сотрудник ГАИ, находящийся в тяжелом состоянии, и сам Матросов, у которого была повреждена нога. Подробности о серьезности травм актера не уточняются. "Пока сложно сказать, он в шоке. Как только будет возможность – отправится к врачу", – сообщил источник.

По информации, ранним утром Матросов отвез младшего сына в школу, а ДТП произошло, когда он возвращался обратно. В машине не было ни его жены Оксаны, ни сына. Сам автомобиль принадлежит жене актера, Оксане Рудич-Каструбиной. Женщина приехала на место происшествия сразу после звонка от мужчины и сейчас они вместе разбираются с обстоятельствами аварии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая погибла в ДТП в Париже . В России сообщили о гибели телеведущей и модели Светланы Савицкой в Париже. 34-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации пропагандистского издания "Стархит", два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Один из них резко изменил направление движения и сбил пешехода, которым оказалась Савицкая.

"Это была наша Света. Мама просит молиться за восхождение ее светлой души каждого, кому она была дорога и любима, в течение 40 дней", — рассказала знакомая погибшей.

Близкие Светланы уже сообщили, когда пройдут похороны.



