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Популярный российский певец в панике из-за личной жизни своей дочери

Леонид Агутин пожаловался на отсутствие внуков и личную жизнь старшей дочери.

5 декабря 2024, 23:30
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский певец Леонид Агутин, ранее пытавшийся дистанцироваться от политических событий, а впоследствии изменивший позицию, выражает беспокойство из-за жизни своей старшей дочери от первого брака.

Популярный российский певец в панике из-за личной жизни своей дочери

Леонид Агутин (фото из открытых источников)

Как сообщает российский ресурс "Стархит", Полини, родившейся от балерины Марии Воробьевой, в этом году исполнилось 28 лет. Она проживает в Англии.

В марте Агутин тепло поздравил дочь с днем рождения, отметив, что их связь остается сильной, несмотря на расстояние. Он выразил свое желание стать дедушкой, написав в соцсетях:

"Старшая моя, умница и папина гордость! Ниточка, которая нас связывает, крепка. Она не рвется и не путается по дороге, потому что души наши родственны. Я тебя люблю, доченька, и поздравляю нас всех с твоим днем рождения! Желаю тебе! мира и добра, любви и счастья! И очень уж серьезно жду внука ну или внучку".

Впрочем, певец выражает грусть из-за ее образа жизни. По словам Агутина, Полина долгое время не покидает свою квартиру в Лондоне, что сказывается на их общении:

"Полька старше, она в Лондоне, сидит безвылазно в четырех стенах уже полтора года, и это, конечно, тяжело. Более того, я даже поймал себя на мысли, что мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, ничего мне рассказать", – отметил 56-летний певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын российского певца отказался от своего отца . Старший сын российского певца Олега Газманова, известного своими пропутинскими взглядами, Филипп Газманов решил сменить свою фамилию, отказавшись от родительской. Теперь в документах он числится под девичьей фамилией своей матери – Муравьев.



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/sidit-v-chetyrekh-stenakh-ei-dazhe-nechego-rasskazat-mne-agutin-perezhivaet-za-starshuyu-doch-6039339/
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