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Популярный украинский певец попытался убежать через границу: что из этого вышло

Афанасий Буйный прошел обучение у пограничников

11 ноября 2024, 22:10
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Лиля Воробьева

Украинский певец Афанасий Буйный, известный своими шутливыми выступлениями и песнями, поделился опытом тренировок с пограничниками и попыткой "перелезть" через колючий забор на границе. Артист попытался совершить этот "бегство" без предупреждения работников Государственной пограничной службы Украины, однако, конечно, серьезного нарушения не планировал. Об этом пишет "УНИАН"

Популярный украинский певец попытался убежать через границу: что из этого вышло

Певец Афанасий Буйный (фото из открытых источников)

"Я попытался убежать... Конечно, это шутка, ведь никогда не уступлю принципам совести и морали. Это моя страна, моя земля, где я буду жить постоянно. Где бы ни был, все равно, как бы это ни звучало банально — здесь лучше всего," — поделился Буйный, выражая любовь к родной земле.

Он прошел тренировку с пограничниками на отделе "Смольницы" 7 пограничного Карпатского отряда и поблагодарил их за охрану границы. Артист также призвал украинцев не совершать неправомерных действий и соблюдать законы, поддерживая свое государство.

"Жить здесь лучше. Цените это и делайте все возможное, чтобы приблизить победу, тогда не придется думать о побеге…" — подчеркнул певец. Он отметил, что для него пример — ключевая вещь, которую он демонстрирует перед своей аудиторией.

"Когда-то меня спросили, хочу ли я бежать за границу, имею ли такую возможность. Как артист, я должен показывать пример! Я бы никогда не смог пойти против своей страны. Убегающие рано или поздно столкнутся с тем, что их не воспримут. Если вы не благодарите ту землю, которая вас вырастила, выкормила — вы никто! — подытожил Буйный.

Популярный украинский певец попытался убежать через границу: что из этого вышло - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская актриса с мужем во время войны уехала за границу . Украинская актриса и предпринимательница Мила Сивацкая поделилась с подписчиками в Instagram, вместе со своим мужем Сергеем уехала из Украины и поселилась в Барселоне, Испания. Отвечая на вопросы фанатов, артистка раскрыла, что сначала не знала, в каком городе они поселятся в Европе, но после рассмотрения нескольких вариантов их выбор пал на Барселону.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/vidomiy-ukrajinskiy-spivak-sprobuvav-vtekti-cherez-kordon-12816012.html
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