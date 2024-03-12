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Популярный украинский певец вступил в ВСУ

Василий Переверзев будет защищать Украину с оружием в руках

12 марта 2024, 22:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Фронтмен группы "ТОЛ" Василий Переверзев стал в ряды отечественных Вооруженных сил и уже скоро вместе с другими военными будет защищать Украину от российских захватчиков на линии фронта.

Популярный украинский певец вступил в ВСУ

Василий Переверзев (фото из открытых источников)

В своем сообщении в социальных сетях певец написал, что четырежды пытался вступить в ряды ВСУ, однако все эти попытки были неудачными. Наконец, пятый раз ему удалось реализовать свое желание.

"Не дожидаясь вручения лотерейного билета от ТЦК, воспользовался возможностью присоединиться к знаменитой 12-й бригаде спецназначения АЗОВ Национальной Гвардии Украины. Для меня большая честь быть частью этого подразделения. Присоединяйтесь и вы. Советую", — сообщил Василий Переверзев.

При этом. "ТОЛ" — украинская ню-металл-группа, которая была известна с 2003 по 2013 годы. В 2005 году группа заняла четвертое место на всемирном конкурсе The Global Battle of the Bands.

Группа выпустила такие альбомы как "Синдром желания", "Утопия", "Клей. МО" и другие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский телеведущий ушел на фронт . Телеведущий на канале "Эспрессо" Егор Чечеринда теперь стал в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сам Чечеринда написал в социальных сетях.

Еще телеведущий сообщил, что сейчас служит в звании капитана. Важно, что известный украинский ведущий в 1990-х был журналистом новостной службы "Радио Люкс" в городе Львов. Далее продолжил творческую деятельность в новостях украинских каналов СТБ, ICTV, "1 1". В 2011 году был автором и ведущим телепрограммы "Отдельная мысль" на ТВi. Позже на этом же канале работал в должности руководителя службы новостей, далее ведущим информационно-аналитической программы "Сегодня о главном". Последнее место работы – канал "Эспрессо".
 



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