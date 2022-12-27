Популярный украинский певец выставил на аукцион жилье и ценные вещи, чтобы помочь ВСУ

Исполнитель рок-группы Green Grey Андрей Яценко, которого знают, как Дизель, с начала войны проходит службу в батальоне "Мрия".

Дизель из Green Grey (фото из открытых источников)

Певец принял решение об организации аукциона, во время которого хочет реализовать права на песню "Эмигрант", статуэтку MTV Europe Music Awards за "Лучшего украинского исполнителя" и собственную первую гитару. Еще он выставит на это мероприятие свое жилье в столице. За вырученные деньги хочет оказать помощь своим товарищам.

"Я создаю коллекцию NFT под названием "Эмигрант", в котором продам самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на нужды моего батальона. Каждый солдат сейчас борется за нашу с вами свободу, но помощь им очень нужна", — отметил певец. социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о спортсмене, который представил золотую медаль, чтобы помочь ВСУ . Во время вторжения России на территорию Украины многие известные спортсмены, артисты и музыканты взяли в руки оружие и пополнили ряды ВСУ. Чемпион Всемирных игр по тайскому боксу Олег Примачев также решил уйти защищать свою страну от российских кафиров. Кроме того, спортсмен еще и продал свою золотую медаль, чтобы помочь украинской армии и людям, пострадавшим от агрессии России. В сообщении говорится, что у врага просто нет шансов встретить таких украинских воинов.

Также "Комментарии" писали о том, что Резников просил украинцев помочь ВСУ . Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев распространять информацию о преступлениях российских войск в Украине в соцсети. Распространять видео и фотофакты. При этом Резников обращает внимание, что такую информацию следует извлекать исключительно из официальных источников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!