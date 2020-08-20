Поразительное сходство: Потап нашел двойника Нади Дорофеевой

Популярный исполнитель и продюсер Потап опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, на котором запечатлена девушка, которая очень похожа на украинскую певицу Надежду Дорофееву. Ее зовут Виктория и родом она из Москвы.

Потап и Дорофеева

В прошлом месяце Потап запустил в социальной сети TikTok челлендж #chicabamboni на лучшее исполнение танца под его новый трек. Участие в нем приняли многие звезды и благодаря этому танцевальному челленджу рэперу удалось найти двойника украинской артистки Надежды Дорофеевой. Девушка станцевала под трек исполнителя, и он поделился ее видео на своей страничке, подписав пост: "Наааааадя????? Дорофеева?????".

Сама Надежда была не меньше удивлена появлением своего двойника и оставила комментарий: "Жесть".

Известно, что девушку, которая очень похожа на певицу, зовут Виктория и она родом из Москвы. За ее жизнью в сети Instagram следят 13 тысяч подписчиков, которые часто отмечают, что она невероятно похожа на украинскую звезду. Сама Виктория гордится этой схожестью и часто повторяет образы Дорофеевой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ирина Шейк снялась в новой фотосессии со своим двойником.

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