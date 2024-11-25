Оксана Марченко, известная своей поддержкой режиму Кремля и супруга Виктора Медведчука, снова появилась на российском телевидении. Она представила очередную серию своего проекта "Паломница", который, по ее словам, направлен на популяризацию духовности и веры как объединяющего фактора. Новый эпизод программы транслируется по российскому каналу "Спас".

Оксана Марченко (фото из открытых источников)

В описании серии указано, что "Паломница" является циклом авторских фильмов, каждый из которых посвящен определенным христианским ценностям, таким как покаяние, милосердие, прощение и любовь. В проекте Марченко рассказывает о православных святынях, истории верующих, которые находили вере силу для преодоления жизненных трудностей.

В одном из эпизодов Марченко присоединилась к паломникам, проведя время в пещере, где приняла участие в трапезе. Она отметила, что это дало ей ощущение единения с общиной ранних христиан.

На кадрах по передаче Марченко предстала в скромном образе: в длинной темной юбке, бордовом кардигане и платке, без макияжа.

Проект вызвал одобрительные отзывы среди аудитории России, с восторгом комментировавшей ожидания новых серий. Для жителей страны-агрессора это стало очередным упоминанием о поддержке Марченко их идей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в беглеца Оксана Марченко закрутила роман с охранником Путина . Бывшая украинская телеведущая со скандальной репутацией Оксана Марченко, которая еще и кума диктатора Путина, перед самым началом российского полномасштабного вторжения на территорию Украины, покинула ее и уехала в страну-террористку России. Она полностью пропала из социальных сетей и только недавно обнародовала фотографии с новым имиджем.



