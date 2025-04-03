Потап показал новую партнершу: что о ней известно (ФОТО)

Известный украинский шоумен Потап (хотя сейчас он называет себя Slavic Balagan) показал фотографии со своего выступления, на котором "засветил" новую партнершу. Фото рэпер показал в сети Instagram.

Фото из открытых источников

Сценическая партнерша — Дарья Шевченко, пишет издание "Украинская правда. Таблоид".

На фото с концерта артист появился в пиджаке в тонкую полоску с нашивками, а его сценическая подруга – в блестящем черно-белом комбинезоне и с красной помадой.









По данным издания, Дарья известна как полуфиналистка испанской версии шоу "Голос" 2023 года. Она также поет в клубе в Дубае, много путешествует и активно ведет соцсети. Две недели назад она поделилась видео с Потапом и их совместным выступлением в Нью-Йорке.

Напомним, что известная украинская певица Тина Кароль, как писал портал "Комментарии", в своем личном Telegram-канале разместила несколько фото, на которых зафиксирована ее кошка по кличке Джавелина.

На первом фото кошка позирует, лежа на кровати. На втором снимке певица показала, как гладит Джавелину. Она оставила снимки без комментариев.

Известно, что осенью 2020 Тина Кароль рассказывала, что эта кошка приблудилась к ней, когда была еще маленьким котёнком, и певица решила оставить ее у себя. По словам украинской певицы, в шутку она даже называла котенка своей дочерью. По словам артистки, до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину у кошки не было прозвища: певица называла ее котей. Весной 2022 года певица заявила, что назвала кошку Джавелиной.



