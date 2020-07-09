Потап рассказал, каким видит себя через 10 лет

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Украинский исполнитель, продюсер, учредитель центра MOZGI Entertainment и новоиспеченный Заслуженный артист Украины Алексей Потапенко (Потап) в интервью на YouTube-канале международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор", рассказал, каким видит своею жизнь через 10 лет.

"Через 10 лет будет точно такой же Потап, только в мировом размере. Я хочу, чтобы мы свою практику перенесли на другие страны…Мне очень хотелось бы, чтобы Потап через 10 лет смог дать тебе интервью на английском языке, и говорил бы о том, что Украина стала центром производства самого лучшего контента в мире", - признался артист.

Потап рассказал, что, выступая в дуэте с Настей Каменских, они объездили вдоль и поперек весь мир, давая концерты на лучших сценах. И через 10 лет он бы хотел переместиться со своим продуктом на такой мировой уровень.

Также Потап отметил, что несмотря на многогранность своей профессии, больше всего удовольствия он получает именно от сцены.

"Сцена – это апогей всего. Там, на острие, я себя чувствую вообще худым, с длинными волосами. Там я супергерой, я знаю, зачем я там и почему. Это такой кайф! Отдача зрителей – невероятный наркотик, на который я подсел уже давным-давно", - рассказал артист.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в честь Дня Конституции Украины президент Владимир Зеленский наградил Алексея Потапенко званием "Заслуженный артист Украины".

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