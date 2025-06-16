Потап с пакетом на шее: что произошло с украинским шоуменом (ФОТО)

Известный украинский шоумен Потап (хотя сейчас он называет себя Slavic Balagan) рассказал о досадном случае в жизни. Певец из Украины, который сейчас живет за границей и строит свою карьеру, отметил, что давно хотел отдыха, однако не так, как произошло.

Потап. Фото из открытых источников

"Поворот сюжета. Мечтал сделать паузу — сбылось: скорая, капельница, больница. Благодарность врачам — я жив", — написал певец на своей странице в Instagram.

Также Потап показал фото своего сложного состояния и больничную пищу. Что именно произошло, певец не объяснил.









В комментариях к сообщению много теплых слов от поклонников с пожеланиями быстрого выздоровления. Однако многим не понравилось сообщение на русском. Да и вообще — вспомнили ему якобы бегство из Украины во время войны. Корреспонденты оставили следующие комментарии:

"Чмо свалило, то теперь москальский на уровне с английским? Каждый раз, когда думают, что ты пробил дно, ты показываешь, что нет"

"Может какой-то сбор нужно организовать?"

"Все, теперь на русском?"

"Кому ты интересно??? Чмо свалило за границу, то силы, еще что-то пишет на кацапском... предатель"

"А на украинском уже стало тяжело писать капельницы мешают"

"Хочет посмотреть какая реакция на него будет, плевать на тебя загорелое мурло"

"Когда можешь позволить себе лечить похмелье в платной клинике"

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинский шоумен Потап показал фотографии из своего выступления, на котором "засветил" новую партнершу. Фото рэпер показал в сети Instagram. Сценическая партнерша – Дарья Шевченко – известная как полуфиналистка испанской версии шоу "Голос" 2023 года.



