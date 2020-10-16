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Потап впервые признался, как относится к откровенным фото Каменских

По словам рэпера, ему приятно, что у него такая аппетитная жена

сегодня, 13:41
Автор:

Любовь Блажко

Любимица украинской публики частенько может побаловать своих поклонников пикантными снимками на своей странице в социальных сетях. Из-за этого певица неоднократно сталкивалась с критикой, ведь она уже давно замужняя женщина, а значит не совсем правильно выставлять свое обнаженное тело напоказ, уверена общественность. Однако ее любимый Потап придерживается другого мнения, передает издание lux.

Потап впервые признался, как относится к откровенным фото Каменских

Потап и Настя Каменских. Фото: lux.fm

Так, Алексей Потапенко рассказывает, что ему только льстит тот факт, что его супруга может похвастаться такой физической формой. Так же он добавил, что очень гордится тем, что рядом с ним оказалась именно такая женщина. 

"Мне нравится, что она снимается. Часто задают вопрос: "Вот, она голая там, а как ты реагируешь?". Мне нравится, когда она раздевается, когда все смотрят, что это моя жена. Пока она моя, мне это очень нравится", — поделился исполнитель в своем интервью для шоу 2POpodcast.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских обнажилась на фото. Артистке сейчас 33 года, и ее физическая форма просто впечатляет. На свежих фотографиях звезда стоит на веранде в одних плавках-стрингах. Грудь она прикрыла рукой, волосы распустила и одела солнцезащитные очки. 




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