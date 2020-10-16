Потап впервые признался, как относится к откровенным фото Каменских

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Любовь Блажко
Любимица украинской публики частенько может побаловать своих поклонников пикантными снимками на своей странице в социальных сетях. Из-за этого певица неоднократно сталкивалась с критикой, ведь она уже давно замужняя женщина, а значит не совсем правильно выставлять свое обнаженное тело напоказ, уверена общественность. Однако ее любимый Потап придерживается другого мнения, передает издание lux.
Потап и Настя Каменских. Фото: lux.fm
Так, Алексей Потапенко рассказывает, что ему только льстит тот факт, что его супруга может похвастаться такой физической формой. Так же он добавил, что очень гордится тем, что рядом с ним оказалась именно такая женщина.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских обнажилась на фото. Артистке сейчас 33 года, и ее физическая форма просто впечатляет. На свежих фотографиях звезда стоит на веранде в одних плавках-стрингах. Грудь она прикрыла рукой, волосы распустила и одела солнцезащитные очки.
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