Потери 2020-го: умер легендарный продюсер Deep Purple и Iron Maiden

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Елена Волкова
В Великобритании скончался Мартин Берч - культовый продюсер, который продвигал Iron Maiden, Whitesnake, Deep Purple и Black Sabbat. Причина смерти 71-летнего продюсера не сообщается, пишет Variety.
Мартин Берч стал знаменит после того, как стал звукорежиссером и продюсером легендарных альбомов таких британских групп как Deep Purple, Iron Maiden и Whitesnake. Он трудился над культовыми альбомами In Rock и Machine Head для Deep Purple, Rising и Long Live Rock’n Roll для Rainbow, Killers, Number of The Beast, Piece Of Mind и Somewhere In Time для Iron Maiden, Saints & Sinners, в который вошел хит Here I Go Again Whitesnake. Работал над сольными проектами Роджера Гловера и Джона Лорда. Мартина Берча можно увидеть в клипе Holy Smoke Iron Maiden.
Напомним, один из создателей первой версии компьютерной мышки Уильям Инглиш умер в возрасте 91 года от дыхательной недостаточности. Инженер и изобретатель разработал свою первую мышку еще в 1963-м году, используя расчеты коллеги, инженера Дугласа Энгельбарта, с которым работал вместе на протяжении многих лет.
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