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Позволяют приехать: что известно о возвращении Пугачевой в РФ

"Навести здесь свои порядки": что известно о возвращении Пугачевой в РФ

10 января 2025, 23:07
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Лиля Воробьева

Российский продюсер и сторонник политики Кремля Сергей Дворцов выразил мнение, что известная певица Алла Пугачева, открыто критикующая агрессивную политику России и выехавшая в Израиль вместе с семьей, может вернуться в РФ.

Позволяют приехать: что известно о возвращении Пугачевой в РФ

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В комментарии для пропагандистских российских СМИ Дворцов отметил, что у Пугачева нет официального статуса иностранного агента, в отличие от ее мужа, юмориста Максима Галкина.

"Алла Пугачева до сих пор имеет возможность приезжать в Россию, чего нельзя сказать о ее муже. В этом году она может вернуться на родину по ряду причин. Во-первых, ей придется решать ряд важных вопросов, ведь наша победа в спецоперации уже близка, а Максим все еще считается иноагентом. Во-вторых, у нее осталось немало движимого имущества, которое она захочет вывезти. Также, возможно, Алла попытается оценить ситуацию и понять, сможет ли она вернуться к влиянию и навести здесь свои порядки", — заявил продюсер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам. Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.

"О-о-о-о! Вы же мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете о нашей семье. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится," — написала Пугачева.

Хотя певица не конкретизировала, о каких именно историях идет речь, в российских СМИ регулярно появляются необоснованные новости о ней, не имеющие подтверждений.



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Источник: https://absatz.media/news/103187-alla-pugachyova-mozhet-vernutsya-v-rossiyu-v-2025-godu
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