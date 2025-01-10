Позволяют приехать: что известно о возвращении Пугачевой в РФ

"Алла Пугачева до сих пор имеет возможность приезжать в Россию, чего нельзя сказать о ее муже. В этом году она может вернуться на родину по ряду причин. Во-первых, ей придется решать ряд важных вопросов, ведь наша победа в спецоперации уже близка, а Максим все еще считается иноагентом. Во-вторых, у нее осталось немало движимого имущества, которое она захочет вывезти. Также, возможно, Алла попытается оценить ситуацию и понять, сможет ли она вернуться к влиянию и навести здесь свои порядки", — заявил продюсер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева снова обратилась к россиянам. Алла Пугачева, известная российская певица, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России вместе с семьей, недавно обратилась к своим поклонникам в соцсетях. Она иронически отреагировала на слухи, распространяющие о ней российские пропагандисты и артисты, поддерживающие Путина.