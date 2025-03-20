Позвонила лично: как Пугачева отреагировала на смерть бывшего родственника

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Лиля Воробьева
Российский продюсер Леонид Дзюнык предположил, что певица Алла Пугачева могла связаться с бывшим мужем Филиппом Киркоровым после известия о смерти его отца, Бедроса Киркорова.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Отметим, что Алла Пугачева открыто осуждает российское вторжение в Украину, в то время как Киркоров поддерживает политику Кремля.
Как рассказал Дзюник в комментарии российским СМИ, Примадонна, вероятно, выразила соболезнования экс-супругу, но сделала это приватно.
Сама Пугачева никак не отреагировала на смерть бывшего свекра в соцсетях и не сделала никаких официальных заявлений на этот счет.
Также ее директор сообщила, что певица не планирует возвращаться из Израиля в Россию для участия в похоронах Бедроса Киркорова. В то же время Дзюнык осудил такое решение Примадонны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое наследство достанется Киркорову после смерти отца. У русского певца Филиппа Киркорова скончался его отец – Бедрос Киркоров. Он ушел из жизни 18 марта в России.Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у Киркорова-старшего не было значительного имущества. Адвокат Александр Добровинский, сотрудничавший с Филиппом Киркоровым, отметил, что у Бедроса осталась только небольшая квартира за пределами Москвы.
"Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве, где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное – нечего было оставлять", – сказал Добровинский.
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