Позвонила лично: как Пугачева отреагировала на смерть бывшего родственника

Российский продюсер Леонид Дзюнык предположил, что певица Алла Пугачева могла связаться с бывшим мужем Филиппом Киркоровым после известия о смерти его отца, Бедроса Киркорова.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Отметим, что Алла Пугачева открыто осуждает российское вторжение в Украину, в то время как Киркоров поддерживает политику Кремля.

Как рассказал Дзюник в комментарии российским СМИ, Примадонна, вероятно, выразила соболезнования экс-супругу, но сделала это приватно.

"Возможно, она позвонила по телефону Филиппу лично и выразила соболезнования. Просто не стала делать это публично", — предположил продюсер.

Сама Пугачева никак не отреагировала на смерть бывшего свекра в соцсетях и не сделала никаких официальных заявлений на этот счет.

Также ее директор сообщила, что певица не планирует возвращаться из Израиля в Россию для участия в похоронах Бедроса Киркорова. В то же время Дзюнык осудил такое решение Примадонны.

"У него (Киркорова-старшего. – Ред.) была человеческая позиция по отношению к России, ее народу и тому, что сейчас происходит в стране. А они (Пугачева с семьей. – Ред.) решили, что нет смысла приезжать сюда или встречаться", – заявил продюсер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какое наследство достанется Киркорову после смерти отца. У русского певца Филиппа Киркорова скончался его отец – Бедрос Киркоров. Он ушел из жизни 18 марта в России.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, у Киркорова-старшего не было значительного имущества. Адвокат Александр Добровинский, сотрудничавший с Филиппом Киркоровым, отметил, что у Бедроса осталась только небольшая квартира за пределами Москвы.

"Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве, где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное – нечего было оставлять", – сказал Добровинский.

