"Практически не изменился": популярный певец внезапно вернулся в РФ

Российский певец Валерий Меладзе, избежавший публичных высказываний о войне в Украине и вместе с семьей поселившийся в Испании, неожиданно появился в России.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

По сообщениям российских медиа, дочь певицы Славы опубликовала фото, где видно, как Меладзе проводит время в Москве.

"На появившейся в сети фотографии Валерий Меладзе позирует вместе с дочерью певицы Славы. Перед этим Александра Морозова отправилась на шопинг с мамой, поэтому вероятно, что девушка могла случайно встретить артиста в одном из столичных магазинов. Примечательно, что за время своего отсутствия в России певец почти не изменился", — отметили в российских СМИ.

Известно, что Меладзе уже длительное время не дает концертов в России, выступает в странах Европы.

Также в СМИ предполагают, что его жена, певица Альбина Джанабаева, может находиться вместе с ним в России, однако пара пока не афиширует.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец утер нос Кремлю . Российский певец Валерий Меладзе, до сих пор не выразивший своей четкой позиции по поводу войны в Украине, решил отпраздновать свое 60-летие не в России, а в Латвии. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, его концерт пройдет в Арене Рига, а стоимость билетов на событие достигает 200 евро.

Этот шаг Меладзе вызвал возмущение среди российских пропагандистов, ведь раньше ходили слухи, что он планирует выступить перед российской публикой на своем юбилее. Однако, по словам пропагандистов, латвийская публика для него оказалась более близкой и родной. Отметим, что певец прекратил концерты в России после начала полномасштабного вторжения России в Украину и переехал вместе с семьей в Испанию.