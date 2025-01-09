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Предала свою страну и поехала развлекать россиян: хореограф из Украины перекроила себя (ФОТО)

Когда любимица публики Денисова теперь развлекает россиян переделанным лицом.

9 января 2025, 22:55
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Лиля Воробьева

Татьяна Денисова, известная хореографиня и бывшая судья украинского шоу "Танцуют все", окончательно отвернулась от своей страны, переехав работать в Россию. Она продолжает вести программы на российском телевидении, несмотря на то, что ее внешний вид изменился до неузнаваемости.

Предала свою страну и поехала развлекать россиян: хореограф из Украины перекроила себя (ФОТО)

Татьяна Денисова (фото из открытых источников)

В своих обращениях к российской аудитории Денисова использует фразы типа "дорогие мои".

Предала свою страну и поехала развлекать россиян: хореограф из Украины перекроила себя (ФОТО) - фото 2

Однако ее бывший муж, певец Александр Кривошапко, рассказывал, что ранее Денисова отрицательно говорила о российской столице. Она называла Москву "городом наркоманов, проституток и представителей ЛГБТ-сообщества". Кривошапко иронически заметил: "Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно".

Перед началом полномасштабной войны России против Украины Денисова должна стать членом жюри в обновленном шоу "Танцы. World of Dance" на телеканале СТБ. Однако, после того как она отказалась публично осудить российскую агрессию, канал решил полностью исключить ее из проекта. Все записи с ее участием были удалены, а в официальном заявлении СТБ отмечалось, что формат шоу исключает возможность участия коллаборантов.

Денисова давно демонстрировала пророссийские настроения. С 2014 года она, по словам очевидцев, "выжидала", когда режим РФ получит власть в Украине. Она не желала покидать Киев, считая его комфортным местом, и не была готова начинать новую жизнь в другой стране.

Сегодня Денисова активно работает в России, продолжая избегать какой-либо критики в адрес этой страны. Ее выбор вызвал резкое осуждение украинского общества, которое не прощает предательства и активно поддерживает борьбу с агрессором.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Регина Тодоренко стала гражданкой Российской Федерации. В СМИ появилась информация о том, что Регина Тодоренко, певица и телеведущая, уроженка Одессы, получила гражданство Российской Федерации. Это решение артистки вызвало широкий резонанс и обсуждение, особенно учитывая ее украинские корни.



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