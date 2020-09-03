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Главная Новости Звезды персона «Предмет для пыток»: Дмитрий Комаров привез жене необычный подарок
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«Предмет для пыток»: Дмитрий Комаров привез жене необычный подарок

Комаров удивил любимую своим презентом

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров очень часто путешествует и привозит из своих экспедиций различные подарки. На этот раз Дима вернулся из Китая, откуда привез своей супруге Александре необычный презент. Ведущий снял реакцию возлюбленной на телефон, а потом Александра опубликовала видео на своей странице в Instagram.

«Предмет для пыток»: Дмитрий Комаров привез жене необычный подарок

Дмитрий Комаров и его жена Александра |@komarovmir

Знаменитость любит удивлять своими экзотическими подарками, но на этот раз его супруга не была готова к такому сюрпризу. На видео видно, как она открывает шкатулку с иероглифами, а там лежат сушеные лягушки. Александра завопила от удивления и ужаса, начала смеяться и закрыла лицо подушкой.

Она написала, что Дмитрий часто привозит ей подарки из путешествий, но не настолько экзотические, как в этот раз.


Поклонники в комментариях также поделились своими впечатлениями от сюрприза ведущего, отметив, что он еще тот романтик. В основном фанаты отреагировали с юмором: "Суп сварите зимой", "Дима раздобыл предмет для пыток", "Хорошо, что не привез лягушек из Африки".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как ведущий Дмитрий Комаров сделал своей жене предложение. 


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