Об этом сообщают в Белом доме, пишут "Комментарии.



Леди Гага стала сопредседателем президентского комитета по культуре

Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культурным и художественным вопросам.

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Американцы считают, что певица не случайно заняла это место, ведь путем такого решения в США вновь наберут популярность гуманитарные и творческие науки. Ведь выбирать в вузах их молодое поколение стало меньше.

Президентский комитет по культуре был создан еще более сорока лет назад. Его создали для осуществления культурной политики и предоставления полезных советов президенту и его команде по художественным вопросам.

Делит эту должность певица Леди Гага с американским продюсером Брюсом Коэном.

Членство в комитете заняли еще два десятка известных людей. Среди них: Дженнифер Гарнер, Джон Батист, Шонда Раймс.

Напомним, певица Леди Гага поддерживает Украину в этой войне и помогает украинцам, проживающим в США.

Как писали "Комментарии", президент США Джо Байден объявил, что американские спецслужбы близки к идентификации лица, стоящего за сливом секретных материалов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, пора ли Киеву и Москве возобновить переговоры: у Байдена ответили Энтони Блинкен объяснил, почему пока не считает целесообразным начинать переговоры.

Напомним, "Комментарии" писали, у Байдена намекнули - что должен учесть Зеленский перед принятием решения об освобождении Крыма Госсекретарь США Блинкен заявил, что Зеленскому следует учесть свободу украинцев.





