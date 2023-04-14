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Президент США Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культурным вопросам

Всемирно известная певица Леди Гага, выигравшая 13 премий «Грэмми» и выпустившая более 170 миллионов пластинок, заняла солидную должность. Теперь она будет представлять Комитет по культуре и искусству Соединенных Штатов Америки

сегодня, 10:00
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщают в Белом доме, пишут "Комментарии.

Президент США Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культурным вопросам

Леди Гага стала сопредседателем президентского комитета по культуре

Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культурным и художественным вопросам.


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Американцы считают, что певица не случайно заняла это место, ведь путем такого решения в США вновь наберут популярность гуманитарные и творческие науки. Ведь выбирать в вузах их молодое поколение стало меньше.

Президентский комитет по культуре был создан еще более сорока лет назад. Его создали для осуществления культурной политики и предоставления полезных советов президенту и его команде по художественным вопросам.

Делит эту должность певица Леди Гага с американским продюсером Брюсом Коэном.

Членство в комитете заняли еще два десятка известных людей. Среди них: Дженнифер Гарнер, Джон Батист, Шонда Раймс.

Напомним, певица Леди Гага поддерживает Украину в этой войне и помогает украинцам, проживающим в США.

Как писали "Комментарии", президент США Джо Байден объявил, что американские спецслужбы близки к идентификации лица, стоящего за сливом секретных материалов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, пора ли Киеву и Москве возобновить переговоры: у Байдена ответили Энтони Блинкен объяснил, почему пока не считает целесообразным начинать переговоры.

Напомним, "Комментарии" писали, у Байдена намекнули - что должен учесть Зеленский перед принятием решения об освобождении Крыма Госсекретарь США Блинкен заявил, что Зеленскому следует учесть свободу украинцев.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/13/president-biden-announces-key-appointments-to-boards-and-commissions-23/
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comments

Обсуждения

Vasil

сегодня, 09:26

Ледя Гагага Бидон = лябов!


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