Российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум продолжают оставаться в центре обсуждений, особенно из-за их молчания по поводу террористического вторжения России в Украину.

Анжелики Варум (фото из открытых источников)

Часто артистов подозревают в том, что их брак уже закончился разводом.

Анжелика Варум в комментарии пропагандистскому изданию "Московский комсомолец" пояснила, что их союз с Агутиным основывается на "потребности".

"Есть только потребность друг в друге. Если она существует, то все будет хорошо. Нет нужды — нет брака. Все очень просто. Других секретов у меня нет", — отметила певица.

Со своей стороны Леонид Агутин рассказал, что по сей день получает предложения интимного характера от поклонниц. Анжелика Варум ответила на это с безразличием. "В этом возрасте уже не рефлексируешь на такие вещи", — добавила она.

На одном из недавних публичных мероприятий Варум поразила собравшихся своей стройной фигурой. По данным СМИ, в последний раз она выглядела еще в молодости.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица уехала из РФ и покинула там мужчину. Российская знаменитость Анжелика Варум, родившаяся во Львове, покинула страну-террористку РФ, начавшую полномасштабную войну в Украине, и уехала жить в Америку. Но ее муж Леонид Агутин остался в России.

Анжелика проживает в апартаментах, которые стоят $2,119 млн. в Лос-Анжелесе, информируют российские СМИ. Дом площадью 300 квадратных метров зарегистрирован на Леонида Агутина. Квартира находится в Голливуде в элитном районе города. Из окон Варум можно увидеть море, при этом резиденты комплекса могут пользоваться бассейном, который расположен на этой территории. В последние шесть месяцев певица проживала именно в этом жилье. К слову, еще в конце марта Анжелика Варум пела в стране-агрессорке России во время концертного тура с Леонидом Агутиным.

