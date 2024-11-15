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"При необходимости": российская певица сделала честное признание о своем браке

Анжелика Варум издала неожиданную правду о браке с Леонидом Агутиным.

15 ноября 2024, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум продолжают оставаться в центре обсуждений, особенно из-за их молчания по поводу террористического вторжения России в Украину.

"При необходимости": российская певица сделала честное признание о своем браке

Анжелики Варум (фото из открытых источников)

Часто артистов подозревают в том, что их брак уже закончился разводом.

Анжелика Варум в комментарии пропагандистскому изданию "Московский комсомолец" пояснила, что их союз с Агутиным основывается на "потребности".

"Есть только потребность друг в друге. Если она существует, то все будет хорошо. Нет нужды — нет брака. Все очень просто. Других секретов у меня нет", — отметила певица.

Со своей стороны Леонид Агутин рассказал, что по сей день получает предложения интимного характера от поклонниц. Анжелика Варум ответила на это с безразличием. "В этом возрасте уже не рефлексируешь на такие вещи", — добавила она.

На одном из недавних публичных мероприятий Варум поразила собравшихся своей стройной фигурой. По данным СМИ, в последний раз она выглядела еще в молодости.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица уехала из РФ и покинула там мужчину. Российская знаменитость Анжелика Варум, родившаяся во Львове, покинула страну-террористку РФ, начавшую полномасштабную войну в Украине, и уехала жить в Америку. Но ее муж Леонид Агутин остался в России.

Анжелика проживает в апартаментах, которые стоят $2,119 млн. в Лос-Анжелесе, информируют российские СМИ. Дом площадью 300 квадратных метров зарегистрирован на Леонида Агутина. Квартира находится в Голливуде в элитном районе города. Из окон Варум можно увидеть море, при этом резиденты комплекса могут пользоваться бассейном, который расположен на этой территории. В последние шесть месяцев певица проживала именно в этом жилье. К слову, еще в конце марта Анжелика Варум пела в стране-агрессорке России во время концертного тура с Леонидом Агутиным.



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Источник: https://www.mk.ru/social/2024/11/13/anzhelika-varum-rezko-pokhudela-i-rasskazala-o-brake-s-agutinym.html
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