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Принц Чарльз отказался встречаться с Гарри в Лондоне: подробности

Принц Гарри приедет в Британию, чтобы открыть статую Дианы

сегодня, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева

Вскоре в Лондоне состоится торжественное открытие статуи принцессы Дианы. Знаковое событие пройдет по случаю ее 60-летия со дня рождения. Как сообщают британские таблоиды, на мероприятии соберется вместе вся королевская семья, пишет "The Sun".

Принц Чарльз отказался встречаться с Гарри в Лондоне: подробности

Принц Чарльз и его сын Гарри (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что оно состоится 1 июля. Журналистам удалось выяснить, что все члены монаршей семьи будут рады видеть скандального принца Гарри. Более того, отец герцога Сассекского принц Чарльз не планирует встречаться со своим сыном. В это время у него запланирован официальный визит в Шотландию, который он не планирует отменять.

"Принц Чарльз точно дал понять, что никакой встречи не будет. Потому, что он едет в Шотландию. Разговор их трех не запланирован", — сообщил источник британских таблоидов.

Стало известно, что Гарри и Уильям будут на торжественном мероприятии вместе и возможно попытаются забыть старые обиды ради памяти о матери.

Приехав в Великобританию, Гарри будет находиться на карантине не менее пяти дней, потому, как и в прошлый раз, он собирается остановиться в доме своей сестры, принцессы Евгении в Фрогморе.

Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как Елизавета II поздравила Меган Маркл и Гарри с рождением дочери. Елизавета очень тепло поздравила своего внука, принца Гарри и его жену с рождением дочери, которую назвали в честь ее и принцессы Дианы. Оказывается, что она уже давно лично поздравила счастливых родителей. Но что думает ее Величество о том, что Гарри и Меган назвали свою дочь в ее честь — неизвестно.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/15332221/prince-charles-no-plans-meet-harry/
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