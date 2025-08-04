Притула не смог сполна почувствовать радость от появления сына: волонтер в четвертый раз стал отцом

В семье Сергея Притулы пополнение – волонтер в очередной раз стал отцом. Его жена родила мальчика.

Сергей Притула. Фото из открытых источников

"+1 маленький украинец. Марк Сергеевич Притула", — поделился новостью Притула и объяснил, почему сполна не смог почувствовать радость от появления сына.

Волонтер отметил, что Марко родился в день траура по погибшим от российской атаки.

"Свыше трех десятков человек, среди которых пятеро детей… это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы. Наша общая боль", — объяснил свои эмоции Притула.

По словам волонтера, для него появление Марка, как и любого другого ребенка в Украине, на свет – это нечто наперекор планам и желаниям врагов.

"Мы были, мы есть, мы будем. Мы будем рождаться несмотря на их желание нашего исчезновения. Будем петь колыбельные, несмотря на вой сирен. И, с Божьей помощью, взрастим самое сильное поколение украинцев — закаленных, с хорошей памятью и геном устойчивости", — отметил Притула.

Волонтер поблагодарил "Катрусе за осуществление общей мечты и восстановление баланса мальчиков и девочек в нашей семье. Врачам за чуткость и заботливость. Марку за то, что не создавал маме хлопот во время родов. Искреннее спасибо Силам Обороны Украины за защиту новой жизни".

Своему сыну он пожелал счастливой судьбы: "Как бы дальше ни было сложно, но ты родился в лучшей стране на планете Земля. Так что вырасти ее достойным сыном!".

У Сергея Притулы в общей сложности четверо детей — сын Дмитрий от первого брака, две дочери, Саломея и Стефания и сын Марко от второго брака.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Притула отказался говорить о своем заработке.



