Привязанная к кровати: российская певица слегла перед концертом (ФОТО)

Российская певица Любовь Успенская, известная поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщила о своем плохом самочувствии, но, несмотря на это, решила не отменять свое выступление. На своей странице в соцсетях Успенская рассказала, что стилисты собирали ее на концерт прямо в постели, пока она пыталась прийти в себя от головной боли.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

"Представляете, я сегодня встала в Геленджике, у меня такая головная боль... Надо ехать в Анапу, а я не в состоянии даже собраться. Приходится даже лежа в постели... Приняла таблетку, и мой замечательный стилист пытается собрать на концерт. Да, тяжелая, конечно, жизнь артиста, но концерт я никогда не отменю", – поделилась Успенская, которая не скрывает своей приверженности Владимиру Путину.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса экстремально похудела . Российская актриса и участница комедийного шоу "Камеди Клаб" Екатерина Варнава, ранее высказавшаяся против военного вторжения России в Украину, привлекла внимание своим внешним видом, что вызвало негодование у россиян.

Обычно стройная Варнава сейчас выглядит почти анорексично и совсем не похожа на себя в прошлом. Пропагандистские СМИ сообщают, что недавно Екатерина призналась, что полгода назад переживала тяжелый период. В то время она впала в депрессию и набрала 25 килограммов, из-за чего даже появились подозрения по поводу ее возможного беременного состояния.

Однако сейчас она резко похудела и выглядит почти болезненной. Некоторые россияне отмечают, что Варнаву сложно узнать и сравнивают ее внешность с видом скелета. Стоит отметить, что актриса поддержала Украину еще в первые дни вторжения.

