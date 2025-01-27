Российская певица Алла Пугачева, откровенно осуждающая террористическое вторжение РФ в Украину, сначала поселилась в Израиле, а затем переехала на Кипр. Причиной тому стало не только желание жить в комфортном климате, но и наличие собственного имущества на острове.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

По информации российских пропагандистов, у Примадонны возникли проблемы со здоровьем, что может вызвать очередной переезд.

"Недавно стало известно, что исполнительница хита 'Миллион роз' вместе со своим мужем Максом Галкиным поселились в элитном жилом комплексе, который имеет собственный СПА, веранду с видом на море и самую современную технику. Однако, по слухам, супруги снова планируют сменить место жительства. Причиной этого якобы стали проблемы со здоровьем артистки", — отмечают росСМИ.

Согласно сообщениям, Пугачева якобы планирует переезд в Великобританию, где, как утверждают источники, учатся ее дети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева окончательно отреклась от родственников в России . Российская певица Алла Пугачева, публично выступившая против террористического вторжения России в Украину и покинувшая страну вместе со своей семьей, сталкивается с критикой даже среди своих родственников. Некоторые из них используют любую возможность, чтобы запятнать ее репутацию.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, родственники Примадонны заявляют, что певица не поддерживает с ними связь. По словам Гузель, отказ Пугачевой от общения с родственниками может быть связан с ее мужем, Максимом Галкиным. Тем временем внучка Примадонны активно занимается музыкой: она посещает уроки вокала и планирует на следующий год начать изучать игру на фортепиано.

