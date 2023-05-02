Прогулка школы или волнение перед камерами: Тринчер опозорилась в новом шоу

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Белоокая Ира
Фрагмент опубликовали в социальных сетях, где ответ актрисы вызвал народное осуждение со стороны украинцев, пишут "Комментарии".
Тринчер забыла дату Дня Независимости Украины в телеэфире
Девушка затруднилась ответить и на несколько других простых вопросов.
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За что известную певицу жестко раскритиковали, заявив, что она посещала школу, разве что в сериале.
Поклонники девушки в социальных сетях написали:
-"Если кто-то не знал, то этот человек окончил школу с серебряной медалью..."
-"Потому что единственная школа, в которой она была – это сериал"
-"Позор, господи... И это медийный человек!"
-"Позор – не знать, когда Украина получила независимость"
-"Депутаткой будет..."
Анна Тринчер решила отреагировать на критику. Она сказала, что сильно разволновалась, потому все вылетело из головы. Теперь и ей известно чувство публичного стыда, заметила актриса.
Читайте на сайте "Комментарии", — Миллионы людей в Украине оказались за чертой бедности: что дальше. из-за войны 7,1 миллиона человек в Украине попали за черту бедности. А это каждый четвёртый украинец. Таким образом, ступень украинской бедности поднялась с 5,5% до 24,2% в 2022 году, что спровоцировало затруднительное положение для миллионов граждан Украины. Если в городе условия для жизни более или менее комфортны даже в период войны, то в селе — очень ощутимы последствия обнищания. Немалой проблемой там отсутствие рынка труда.
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