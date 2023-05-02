Прогулка школы или волнение перед камерами: Тринчер опозорилась в новом шоу

Фрагмент опубликовали в социальных сетях, где ответ актрисы вызвал народное осуждение со стороны украинцев, пишут "Комментарии".



Тринчер забыла дату Дня Независимости Украины в телеэфире

Девушка затруднилась ответить и на несколько других простых вопросов.

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За что известную певицу жестко раскритиковали, заявив, что она посещала школу, разве что в сериале.

Поклонники девушки в социальных сетях написали:

-"Если кто-то не знал, то этот человек окончил школу с серебряной медалью..."

-"Потому что единственная школа, в которой она была – это сериал"

-"Позор, господи... И это медийный человек!"

-"Позор – не знать, когда Украина получила независимость"

-"Депутаткой будет..."

Анна Тринчер решила отреагировать на критику. Она сказала, что сильно разволновалась, потому все вылетело из головы. Теперь и ей известно чувство публичного стыда, заметила актриса.

Такая ситуация может быть абсолютно с каждым человеком. Я такой же человек, как и вы. Я не идеальна. Во время того, как тебя снимают камеры, когда ты очень переживаешь за победу своей команды, и это еще игра на время, все ответы просто вылетают из головы. Ты даже забываешь, как тебя зовут", – объяснила Анна Тринчер.

Читайте на сайте "Комментарии", — Миллионы людей в Украине оказались за чертой бедности: что дальше. из-за войны 7,1 миллиона человек в Украине попали за черту бедности. А это каждый четвёртый украинец. Таким образом, ступень украинской бедности поднялась с 5,5% до 24,2% в 2022 году, что спровоцировало затруднительное положение для миллионов граждан Украины. Если в городе условия для жизни более или менее комфортны даже в период войны, то в селе — очень ощутимы последствия обнищания. Немалой проблемой там отсутствие рынка труда.