Прощаться не будет: русский певец сделал важное заявление

Российский певец Валерий Леонтьев, длительное время находившийся в США и избегавший публичных комментариев относительно войны РФ против Украины, вернулся в Россию.

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Леонтьев выступил на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого, где исполнил песню "Занавес". Во время своего выступления певец заявил, что больше не планирует выходить на сцену и не собирается организовывать прощальный концерт, поскольку один уже состоялся.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный российский певец официально ушел со сцены. Российская знаменитость Валерий Леонтьев принял решение покинуть сцену. Об этом 19 марта, в день рождения певца, заявил его концертный директор.

Он объяснил, что это решение было принято уже давно, но сейчас просто нужно поставить все точки над "и" для поклонников. Сам Леонтьев также дал комментарий о своем завершении карьеры на большой сцене.

При этом Леонтьев в последний раз пел на своем концерте в Дубае в начале этого года. Но потом последовал слух, что его последующие концерты отменяются.

Также "Комментарии" писали о том, что у известного российского певца выгоняют из страны . Российского певца Валерия Леонтьева, который до сих пор публично не высказал свою позицию по поводу полномасштабной войны, призывают изгнать из России.

По словам поклонника Путина Виталия Бородина, артисту не следует позволять выступать перед российской аудиторией. Бородин подчеркивает, что Леонтьев уже давно должен определиться со своей позицией относительно войны, а не молчать.

Он также добавил, что в РФ есть много певцов, которые якобы "помогают" Донбассу и возят гуманитарную помощь. А таким, как Валерий Леонтьев, не стоит вообще разрешать зарабатывать в России.

