Прошло 12 лет: как сегодня выглядит девочка из известного мема в розовой блузке

Удивленное выражение лица и жест разведенных рук маленькой девочки стало одним из самых известных мемом в истории интернета. Хотя кадр из сериала Disney все еще активно используется в соцсетях, с тех пор прошло 12 лет, а девочке Мии Талерико в прошлом году исполнилось 16 лет. Как выглядит она сегодня и чем занимается.

Миа Талерико

Миа Талерико родилась 17 сентября 2008 года в Калифорнии. Ее актерская карьера началась практически с рождения. Уже в 11 месяцев она дебютировала в кино. Но настоящая слава к ней пришла, когда она сыграла главную роль в семейном сериале Disney "Держись, Чарли!".

Культовый мем возник именно в этом сериале и появился благодаря эпизоду "Знакомство с родителями", где маленькая героиня Мии Талерико Чарли Дункан удивленно разводит руками. Это выражение лица точно передавало множество эмоций, в частности смущение и саркастическое непонимание, поэтому неудивительно, что кадр быстро распространился по сети, став универсальной реакцией в интернет-культуре.

На волне популярности мать Мии создала Instagram-аккаунт дочери, который быстро набрал миллион подписчиков. Однако, в 2014 году, после завершения сериала "Держись, Чарли!", девочка сделала паузу в актерской карьере. Она пошла в школу и решила сосредоточиться на учебе. Миа Талерико также занималась танцами и моделингом, а затем начала сотрудничать с известными брендами.

Как выглядит Миа Талерико сегодня

Миа Талерико

Миа Талерико

В сентябре 2025 года Мии исполнится 17 лет. Она ведет активную жизнь и этими делится моментами в своем Instagram, где публикует фото из путешествий и встреч с друзьями.

"У меня жизнь, как у обычного подростка", – объясняет девушка.

Несмотря на то, что мем появился еще 12 лет назад, он все еще остается актуальным.

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