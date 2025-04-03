logo

BTC/USD

82498.00

ETH/USD

1804.58

LTC/USD

82.73

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Просто гадость: пузатый российский певец вытер сопли о поклонниц на концерте (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Просто гадость: пузатый российский певец вытер сопли о поклонниц на концерте (ВИДЕО)

Александр Серов почистил свой нос и вытер его о поклонниц

3 апреля 2025, 22:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Просто гадость: пузатый российский певец вытер сопли о поклонниц на концерте (ВИДЕО)

Александр Серов (фото из открытых источников)

Российский певец Александр Серов, попавший в базу "Миротворец" из-за поддержки незаконной аннексии Крыма и уже давно отличившийся своей пророссийской позицией, появился на видео, что вызвало обсуждение в сети.

Кадры опубликовал украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram.

"Рожденный в Украине, ставший российским фашистом, когда-то хороший певец Александр Серов. Смотрите, что творит", — написал Гордон.

На видео видно, как во время выступления Серов вытирает нос, а затем той же рукой пожимает руки своим поклонницам. Комичность ситуации подчеркивает сам артист, выглядящий довольно карикатурно.

Впрочем, поклонницы певца не обратили внимания на этот момент и продолжали радостно тянуть к нему руки.

Александр Серов родился в селе Ковалевка Николаевской области и окончил Николаевское музыкальное училище.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сети показали, как выглядит когда-то очень популярный российский певец . Бывший популярный в России певец Витас, известный своей поддержкой путинского вторжения в Украину, стал объектом насмешек среди поклонников самой России.

Как сообщают пропагандистские медиа, 45-летнего артиста, пытающегося строить карьеру в Китае, высмеяли за его лишний вес. В соцсетях комментаторы саркастически отзываются о его внешнем виде: "Вроде бы разбудили, и он не понял, где он", "Был багет — стал батон".

Это не первый случай, когда певец становится объектом критики. Ранее пользователи уже высмеивали его за помятый и неряшливый вид.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости