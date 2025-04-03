Просто гадость: пузатый российский певец вытер сопли о поклонниц на концерте (ВИДЕО)

Александр Серов (фото из открытых источников)

Российский певец Александр Серов, попавший в базу "Миротворец" из-за поддержки незаконной аннексии Крыма и уже давно отличившийся своей пророссийской позицией, появился на видео, что вызвало обсуждение в сети.

Кадры опубликовал украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram.

"Рожденный в Украине, ставший российским фашистом, когда-то хороший певец Александр Серов. Смотрите, что творит", — написал Гордон.

На видео видно, как во время выступления Серов вытирает нос, а затем той же рукой пожимает руки своим поклонницам. Комичность ситуации подчеркивает сам артист, выглядящий довольно карикатурно.

Впрочем, поклонницы певца не обратили внимания на этот момент и продолжали радостно тянуть к нему руки.

Александр Серов родился в селе Ковалевка Николаевской области и окончил Николаевское музыкальное училище.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сети показали, как выглядит когда-то очень популярный российский певец . Бывший популярный в России певец Витас, известный своей поддержкой путинского вторжения в Украину, стал объектом насмешек среди поклонников самой России.

Как сообщают пропагандистские медиа, 45-летнего артиста, пытающегося строить карьеру в Китае, высмеяли за его лишний вес. В соцсетях комментаторы саркастически отзываются о его внешнем виде: "Вроде бы разбудили, и он не понял, где он", "Был багет — стал батон".

Это не первый случай, когда певец становится объектом критики. Ранее пользователи уже высмеивали его за помятый и неряшливый вид.





