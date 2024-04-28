Просто во время концерта умерла 31-летняя певица (ВИДЕО 18)

В одном из городов Китая исполнительница скончалась прямо на концерте, зацепившись за платье, еще и ударилась головой о сцену.

Певица скончалась во время концерта (фото из открытых источников)

Как сообщает таблоид The Mirror , певица пела в тамошнем доме для престарелых, когда было празднование 90-летия одного из его жителей, когда вдруг произошла трагедия.

Как информирует СМИ, 31-летняя артистка пела песню, и в один из моментов споткнулась о свой наряд. Падая, она травмировалась головой и осталась неподвижно лежать на сцене. В момент после падения потерпевшая перестала дышать, и работники учреждения хотели реанимировать ее на глазах у ошеломленных людей.

Сотрудники шоу делали коллеге компрессионный массаж грудной клетки, пока она лежала на сцене. Ее отправили в ближайшее медучреждение китайского мегаполиса Чунцин. Однако, все усилия медиков не смогли помочь смерти, певица ушла из жизни в той же больнице. До рокового случая певица рассказывала, что перед выходом на сцену почувствовала себя плохо. Чтобы установить точную причину смерти, будут производить вскрытие.

Этот роковой случай имел место еще 12 апреля, но журналистам об этом стало известно только сейчас.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США умерла популярная российская блоггерша . Пропагандистские издания РФ информируют, что в Соединенных Штатах ушла из жизни известная российская блоггерша Елена Миро, писавшая скандальные статьи о звездах российского шоу-бизнеса.

Как сообщает News.ru, несколько Telegram-каналов сообщили, что блоггерша пострадала в автокатастрофе и впала в кому в Соединенных Штатах, где проживала последние годы. Недавно она скончалась. По информации источника, обнародованного Telegram-каналом Админ-Аншлак, мать Миро летала в Америку на похороны, а отец не захотел, подчеркнув, что "карма ее догнала, сама виновата".







