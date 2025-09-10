Пугачева рассказала, что думает о Путине и публично обратилась к нему

Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

"Я долго размышляла. Ведь Путин не глупый мужчина, я его знала лично. Я не просто поддерживала его, я отдавала за него свой голос. Я была настолько поражена, что даже агитировала. Казалось: "Ну вот, наконец!". Он произносил потрясающие слова. Даже по поводу Украины. думала: "Вот какой человек". И теперь, конечно, для меня это шок", – рассказала Пугачева в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.

Артистка признала, что ее отношение изменилось после личного разочарования – когда Путин на три часа опоздал на церемонию вручения ей ордена. "Опаздывайте, Владимир Владимирович, опаздывайте. Только уже прекратите все это. Это надоедает", — подчеркнула певица.

Также она добавила, что всем очевидно: как не все люди хотят жить в коммунальной квартире, так и страны стремятся к независимости. Однако, по ее словам, почему-то эта логика "бездействует" на государственном уровне, когда речь идет о праве Украины быть самостоятельной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева выпустила две новые песни . 1 апреля на официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой были опубликованы две новые композиции, обе на военную тему — песни "Мама" и "Поцелуи войны".

Первая песня "Мама" является диалогом между погибшим на войне сыном и его матерью. В тексте звучат строки разочарования матери: "Как я могла отпустить тебя, сын, как могла. В это ужасное сражение". Музыку написал композитор Андрей Мухин, а текст песни – сама Алла Пугачева.

Вторая композиция, "Поцелуи войны", по данным росСМИ, вдохновлена событиями Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, когда советские войска прорвали оборону финской армии. Ранее в январе песня уже была опубликована в мужском исполнении на YouTube-канале композитора Андрея Мисина. Автором слов стал поэт Андрей Ординец.

