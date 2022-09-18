Пугачева резко отреагировала на признание в РФ "иноагентом" Галкина

Известная российская певица Алла Пугачева отреагировала на признание своего супруга, юмориста Максима Галкина "иноагентом". Певица обратилась к власти с предложением и ее зачислить в ряды "иноагентов". Соответствующее заявление она сделала в социальной сети.

Алла Пугачева и Максим Галкин (фото из открытых источников)

Кроме того, она впервые публично осудила войну в Украине, назвав "российскую спецоперацию" иллюзорной целью, за которую погибают люди.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, потому что я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, которые делают нашу страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан", — заявила Пугачева.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Галкина раскритиковали в соцсети. В начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину известный российский комик и телеведущий Максим Галкин вместе с семьей покинул Россию в знак несогласия с руководством России, развязавшим жесткую войну против Украины. Но перед 1 сентября примадонна русской эстрады, жена Галкина Алла Пугачева вернулась обратно в Россию, объясняя это тем, что детям нужно начинать новый учебный год в России. Это удивило многих поклонников Галкина, так яростно выступавшего против путинского режима, ведь в российских школах также работает пропаганда на самом высоком уровне. Больше всего неприятных комментариев появилось у Галкина в соцсети, когда он у себя на странице опубликовал трогательное видео, на котором его дети в России собираются в школу. Комика обвинили в том, что его дети продолжают учиться в стране, напавшей на Украину.

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