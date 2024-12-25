Пугачева в стильном свитере показалась с младшей дочерью под елкой (ФОТО)

Максим Галкин, известный российский юморист и публичный критик военной агрессии России против Украины, продолжает радовать своих поклонников теплыми семейными моментами. В канун Нового года на своей странице в Instagram он поделился фотографией, наполнившей сердца подписчиков радостью и праздничным настроением.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На снимке запечатлены его жена, легендарная Алла Пугачева, и их дочь Лиза. Обе выглядят счастливыми и беззаботными, позируя в ярких новогодних свитерах, смешных шапках и удобных брюках и тапочках в горошек. Стоит отметить, что дочь супругов уже заметно подросла.

"Предновогодний настрой", — так подписал Максим фотографию, которая мгновенно собрала сотни комментариев и лайков. Поклонники оценили искренность и теплоту этого семейного кадра, отмечая, как прекрасно смотрятся "девочки" юмориста.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте, принявшей важное решение. Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая вторжение России в Украину и покинувшая страну вместе с семьей, выразила поддержку своей старшей дочери Кристине Орбакайте.

Орбакайте поделилась новым постом в социальных сетях, показав, как провела субботний ужин вместе с мужем в ресторане. Эта публикация появилась на фоне новостей о том, что певица решила не возвращаться в Россию даже для участия в новогодних корпоративных мероприятиях. Алла Пугачева редко оставляет комментарии в соцсетях, но в этот раз она поддержала дочь словами: "Let's move on!" – что в переводе означает "Давай двигаться дальше".



