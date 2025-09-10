Пугачева вспомнила свое мрачное "пророчество" 13-летней давности: о чем оно

Российская артистка Алла Пугачева объяснила свое мрачное высказывание, сделанное еще в 2012 году, и намекнула, чего можно ожидать в будущем.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В программе "Скажи Гордеевой" певице напомнили ее заявление, произнесенное 13 лет назад:

"Мы стоим на краю, я чувствую, что сейчас что-то такое начнет происходить, что-то висит в воздухе, и как выбираться из этого ла**а, не знаю".

На уточняющий вопрос, что она тогда имела в виду, Пугачева ответила:

"У меня было чувство. Потому что я уже долго живу, и когда вот это приближается, я это чувствую, не буду объяснять, как... Тогда эта мерзость поднялась, эти доносчики... это было начало, а теперь — конец... Родилась при доносчиках, живу, оказывается, при доносчиках. Позор. Это как грибок страны. Это как грибок страны. это конец. Они есть и в Минюсте, и в следственных комитетах, и повсюду, для них это даже смешно.

Когда речь зашла о будущем, Пугачева неожиданно заявила:

"Я не имею права говорить. Я знаю, но не имею права... Давай дождемся 2027 года, запомни".

Кроме того, певица высказалась о российских политиках Владимире Путине и Дмитрии Медведеве:

"С Димой я дружила... сегодня это совсем другой человек. Я такого не знаю. Так же, как и Владимира Владимировича... я такого не ожидала. Они уже другие люди".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева рассказала, что думает о Путине . Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.

Артистка признала, что ее отношение изменилось после личного разочарования – когда Путин на три часа опоздал на церемонию вручения ей ордена.

"Опаздывайте, Владимир Владимирович, опаздывайте. Только уже прекратите все это. Это надоедает", — подчеркнула певица.



