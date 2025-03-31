Путин будет просить Си Цзиньпиня живой подарок для своей любовницы

Российский диктатор Владимир Путин намерен подарить своей любовнице, бывшей гимнастке Алине Кабаевой, панду.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", Кабаева лично попросила такого подарка во время их недавнего разговора. Однако получить панду не так просто, поскольку все эти животные принадлежат Китаю. Это значит, что ни приобрести, ни без помощи других разводить их без роли Пекина нереально, ведь они не продаются.

В сообщении также отмечено, что панды могут быть переданы только в аренду. Китайские власти активно используют эту практику как инструмент дипломатии, и они могут иметь как положительный, так и негативный эффект. К примеру, в 2023 году после гибели панды Леле в американском Мемфисском зоопарке Китай сразу вернул четырех своих животных из США. Подобные действия случались и раньше.

В случае, если Путин будет настаивать на получении панды для своей резиденции на Валдае, Китай, вероятно, потребует от Москвы определенных уступок. "Это очень личный вопрос", — отметил источник. Предполагается, что эту тему Путин может поднять во время предстоящей встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Напомним. что "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео, как любовница Путина издевается над детьми. В сети появилось видео, на котором любовница террориста Путина Алина Кабаева жестко обращается с юными спортсменками.

Запись опубликовала пропагандистское СМИ Showbusiness24 на странице в Instagram. На видео Кабаева вычитывает плачущую девочку, используя методы давления, подобные тем, которые Путин применял к Шойгу за военные провалы в Украине. Она четко и угрожающе произносит каждое слово: "Я тебя не пугаю. Если ты вот так выйдешь мне еще раз и сделаешь прогон, я пойду сейчас с тобой, соберу сумки и ты поедешь домой. Ты меня поняла?"