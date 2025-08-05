Пьяная или из бодуна: участница съемочной команды Х-фактора рассказала о худшей судье

Бывшая участница съемочной группы популярного украинского шоу талантов "Х-Фактор" Лана Ермакова рассказала в соцсети Threads о закулисной жизни проекта.

Ирина Дубцова (фото из открытых источников)

В частности, она поделилась воспоминаниями об одном из судей проекта — российской певице Ирине Дубцовой, открыто поддерживающей политику Кремля.

Ермакова отметила, что работа с Дубцовой была для нее едва ли не самой плохой частью участия в проекте. По ее словам, певица часто находилась в плохом настроении, опаздывала и спешила со съемок.

"Больше всего я не могла терпеть работать с Дубцовой. Реально намучилась с ней. Постоянно не в духе (почти всегда из бодуна), всегда спешила и опаздывала. Часовые интервью мы записывали через 10 минут. А к своим "коллективам" она не имела никакого отношения. Не интересовалась ими совсем. Все — только на камеру и наиграно", — вспомнила Ермакова.

После вторжения России в Украину Лана решила обнародовать частный номер певицы как способ публичного осуждения ее позиции.

"24.02.2022 я слила ее частный телефон в сеть, потому что она оказалась путинисткой", — написала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец-путинист тает на глазах из-за болезни . Путинист и один из главных представителей российской эстрады, открыто поддерживающий военную агрессию России против Украины, Николай Басков, заметно похудел.

Российские медиа, занимающиеся пропагандой, решили обратиться к специалисту, чтобы выяснить, с чем связано столь заметное понижение веса артиста. Сам певец объяснил, что значительная потеря веса не имеет ничего общего с соблюдением диеты. Он заявил, что болел вирусной инфекцией. Несколько недель подряд питался исключительно легкими супами и редкими блюдами, потерял голос, мучился от высокой температуры и длительного кашля.