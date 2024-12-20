«Пять лет были кошмаром": первая жена убившего себя Тиммы опозорила Седокову

17 декабря трагическая весть всколыхнула общественность: латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, покончил с собой. После трагедии многие поклонники и даже отец спортсмена начали обвинять в этом Седокову.

Янис Тимма и Сана Оши (фото из открытых источников)

Свою позицию по поводу события высказала первая жена Яниса — Сана Оши, которую он оставил с маленьким сыном ради отношений с Седоковой. В своем сообщении в соцсетях Сана призналась, что эта новость стала для нее тяжелым ударом.

"Тем, кто волнуется о моем состоянии, — конечно, мне нехорошо и нелегко. Янис был моим первым мужем, мы провели вместе девять лет и имеем общего сына. Хочу присоединиться к словам отца Яниса: эти пять лет были для всех нас сплошным кошмаром, мы все оказались в этой бездне", — написала Сана.

Она также добавила, что еще не сообщила их совместному сыну о смерти отца.

"Внешне может показаться, что у меня все хорошо, но в моей жизни было много стресса и трудностей, о которых я никогда не говорила публично. В эти дни я находилась рядом с матерью Яниса. Я чувствую облегчение только потому, что теперь все улажено, и нам остается только дождаться возвращения Яниса домой. Но мне еще нужно поговорить с сыном придется сказать ему, что его отца больше нет, у меня сжимается живот и клубок становится в горле", — поделилась своими переживаниями Оше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отец бывшего мужа Седоковой, который убил себя, рассказал о своей эксневестке . Отец бывшего мужа Анны Седоковой — Яниса Тиммы, Райтис Тимма, сообщил, что уже удалось собрать необходимую сумму для транспортировки тела его сына из Москвы в Ригу и организацию похорон.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, семья баскетболиста собрала 45 тысяч евро, необходимых для этих расходов. Райтис отметил, что он не контактировал с Седоковой и вообще не имел с ней отношений.

