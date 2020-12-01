Пять знаменитостей, у которых диагностировали ВИЧ

Во вторник, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это заболевание изменило жизнь многих людей, в том числе и всемирно известных, ведь от него не застрахован никто.

знаменитости, у которых ВИЧ (фото из открытых источников)

Представляем подборку знаменитостей, у которых был диагностирован ВИЧ, и они сумели в этом признаться публично.

Чарли Шин





Фото: Fred Prouser / Reuters



55-летний голливудский актер, звезда фильма "9/11" Чарли Шин в 2015 году признался, что заражен ВИЧ. Он рассказал, что пытался скрыть эту информацию от общественности и выплатил шантажистам более 10 млн долларов за скрытие данных, но потом решил публично признаться в своем заболевании. Своим заявлением актер вызвал скандал, несколько женщин, с которыми у него был незащищенный секс, подали на него в суд. Но положительный эффект от его признания тоже был, в США значительно выросли продажи экспресс-тестов, помогающих определить наличие ВИЧ.

Кончита Вурст

32-летний поп-певец, победитель конкурса "Евровидение-2014" Томас Нойрин, более известен под своим женским альтер-эго Кончита Вурст, рассказал о своем диагнозе два года назад. Знаменитость признался, что живет с ВИЧ уже несколько лет и проходит специальную терапию.

Фото: Instagram/conchitawurst



Надя Бенаисса



Известная певица, выступающая в популярной группе No Angels узнала о своем заболевании еще в 1999 году, когда была в положении. Но не отнеслась к этому с особой ответственностью и продолжала сексуальные связи с мужчинами, которым не говорила о своем диагнозе. В 2010 году Надя получила два года условно за заражения ВИЧ-инфекцией одного из своих любовников.





Андреас Лундстедт

48-летний музыкант в 2007 году признался о своем положительном ВИЧ-статусе и сразу же приступил к терапии. Андрес признается, что хорошо себя чувствует и заболевание никак не влияет на его творчество.





Крис Смит

53-летний гей-парламентарий рассказал о своем диагнозе в 2005 году, отметив, что является носителем ВИЧ-инфекции уже 17 лет. Сделать публичное признание он решился после того, как Нельсон Мандела объявил, что его сын скончался от этого недуга и призвал активно бороться против распространения заболевания. Крис заявил, что речь бывшего президента ЮАР его вдохновила.

Фото: members.parliament.uk



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