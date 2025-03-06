Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) решил нарушить культурную изоляцию России как страны-оккупанта. 18 апреля он выступит в московском MTC Live Hall, сообщает BBC.

Американский рэпер Offset (фото из открытых источников)

Следует отметить, что Оффсет подписан со студией Motown Records, входящей в состав Universal Music Group. В начале полномасштабной войны в Украине UMG публично выступили с осуждением вторжения России и объявили о прекращении сотрудничества с этой страной.

"Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине и соблюдаем международные санкции", — говорилось в заявлении компании.

Пока ни лейбл, ни сам артист не прокомментировали ситуацию по поводу предстоящего концерта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мериканский актер хочет воевать на стороне РФ ради Путина. Бывший звезда Голливуда, Стивен Сигал, известный своей поддержкой режиму Путина, снял фильм под ироническим названием "Во имя справедливости". В этом фильме Сигал поделился своим мнением о вторжении России в Украину, заявив, что не был удивлен агрессией. По его словам, он на Ближнем Востоке узнал о начале войны и якобы понял, что остается непонятным для многих политиков и экспертов, а именно цель этой войны для РФ.

Сигал также высказался в поддержку Путина, заявив, что знает, что тот "на самом деле отстаивал" и что пытался сделать. Он даже написал письмо Путину на второй день полномасштабного вторжения, где объявил о своей готовности воевать на стороне России и, если нужно, умереть за Путина.

"Что касается Владимира Путина, то я знаю, что он действительно отстаивал и что пытался сделать", — цитируют Сигала росСМИ.



