Российский певец Александр Буйнов, известный своей поддержкой политики Кремля, сталкивается с тяжелым прогрессом онкологического заболевания. Как сообщает пропагандистский телеграм-канал Mash, это произошло из-за перерыва в гормональной терапии, которая была временно отменена после серьезных побочных эффектов.

Александр Буйнов (фото из открытых источников)

Год назад артист начал испытывать проблемы с самочувствием из-за дорогих гормональных препаратов, которые вызывали головокружения и потери сознания. Одним из последствий стало падение с велосипеда, которое привело к серьезным травмам, включая черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

Примечательно, что лечение Буйнова проводится с помощью иностранных лекарств, что является показательным, учитывая санкции против России. Препараты для терапии, которые стоят 150 000 рублей (примерно 60 000 гривен), артист получает бесплатно в рамках государственной льготной программы.

В августе 2023 года Буйнов был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания. После обследований ему назначили паллиативное лечение, направленное на облегчение симптомов и поддержание качества жизни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Александр Буйнов , открыто поддерживающий агрессию России против Украины, борется с последней стадией онкологического заболевания.

Как сообщает российский пропагандистский Telegram-канал SHOT, певцу присвоили паллиативный статус, что означает невозможность выздоровления или ремиссии. У Буйнова диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии. По данным источников, состояние 74-летнего артиста значительно ухудшилось, и в ноябре его госпитализировали. Ему назначили необходимые лекарства, в том числе для экстренных случаев, а также рекомендовано придерживаться термической диеты и употреблять много воды.