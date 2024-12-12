В России, которая является террористическим государством, снова активно обсуждают личную жизнь путиниста Евгения Петросяна, известного комика, который женился в пятый раз, выбрав молодую женщину, которая на 44 года младше его.

Евгений Петросян (фото из открытых источников)

Согласно информации пропагандистского российского издания "Стархит", Петросян объяснил свой выбор просто: "Любови все века покорны."

"Любви все веки покорны, я почувствовал это и очень благодарен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад", — заявляет 79-летний пенсионер.

Петросян считает, что его предыдущие четыре брака не удались из-за его чрезмерной сосредоточенности на работе.

"Я был женат на своей работе, мне даже снился репертуар. Я не придавал основополагающего значения семье. Я считал, что семья должна помогать в главном деле. Так у стариков было. Жены всегда помогали: бытовые и эмоциональные стороны должны быть на семье. А артист должен принадлежать зрителю. я бы ничего не успел", — рассказывает комик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом . Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице. Об этом пишут российские издания.

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии. Как говорит его сын Дмитрий, врачи пока не дают никаких прогнозов. Юрия Куклачева прооперировали и оставили в больнице.

