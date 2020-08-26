«Разукрасила мне лицо»: дочь голливудского актера избила наркоманка

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Светлана Шкурупий
В Нью-Йорке напали на дочь звезды фильмов "На грани" и "Простые сложности" Алека Болдуина. 24-летнюю модель Айрленд избила и ограбила женщина под действием наркотических веществ. Об инциденте на своей странице в Instagram рассказала сама модель.
Девушка отметила, что поздно вечером возвращалась домой и на парковке на ее напали. Это была женщина в состоянии наркотического опьянения. Она ударила звездную дочь несколько раз по лицу, после чего забрала ее вещи и запрыгнула в машину, за рулем которой был ее сообщник.
Айрленд и Алек Болдуин
"Она разукрасила мне лицо на парковке, схватила мои вещи и скрылась в уезжающей машине", - подчеркнула Айрленд.
Известно, что женщину быстро задержала полиция, а девушке помогли люди, на чьих глазах произошло ограбление.
В полиции 24-летней модели рассказали, что такие случаи участились. Многие люди потеряли работу из-за пандемии и начали отчаянно нуждаться в деньгах. Дочь Алека Болдуина попросила подписчиков быть внимательнее и осторожнее на улицах.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная голливудская актриса стала жертвой преследований.
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