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Регина Тодоренко получила работу на украинском радио

Регина Тодоренко готова осваивать новые горизонты в Украине

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Регина Тодоренко получила работу на украинском радио

Неугомонная Регина Тодоренко недавно заинтриговала поклонников заявлением о том, что готова приступить к трем новым проектам, но умолчала о том, какие именно сюрпризы ждут ее поклонников. И, наконец-то, стало известно об одном из новых направлений работы звезды "Орла и Решки". Регина стала ведущей одной из программ на украинской радиостанции.

Она готова делиться с поклонниками своим богатым опытом, приобретенным во время многочисленных путешествий и с удовльствием расскажет об этом радиослушателям. Об этом пишет издание ViVA!

Регина надеется, что ее советы и опыт пригодится путешественникам, когда границы снова откроют, и они смогут познавать мир с разных сторон и наслаждатся его многообразием.

"Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт!" - поделилась Регина.

Также она добавила, что закрытие границ из-за пандемии коронавируса дало возможность лучше узнать и изучить родную страну, побывать в ее ранее изведанных уголках и заново открыть для себя Родину.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии.


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