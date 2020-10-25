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Рэпер Jay-Z запустил собственный бренд каннабиса

Продукция Monogram будет пока доступна в штате Калифорния

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный рэпер Jay-Z, совместно с компанией Caliva, занимающейся производством товаров на основе каннабиса, решил запустить собственный бренд "травки". Такую информацию сообщает издание CNN.

Рэпер Jay-Z запустил собственный бренд каннабиса

Jay-Z

Исполнитель начал плотное сотрудничество с компанией еще в прошлом году, занимаясь ее "креативным направлением". Недавно стало известно, что его собственный бренд каннабиса будет называться Monogram и он будет доступен только в Калифорнии. Пока нет никакой информации, касающейся конкретных сортов "травки" или предполагаемой продукции на ее основе. У бренда есть свой сайт и странички в социальных сетях, где пользователям предлагают стать "первыми в очереди". 

Инсайдер сообщает, что Monogram знаменует собой новую главу, определяемую достоинством, заботой и постоянством. Продукция рэпера и компании Caliva будет продаваться через платформу электронной коммерции и каналы организации.

Известно, что в большинстве американских штатов власти легализировали медицинскую марихуану. Помимо репера Jay-Z свои бренды каннабиса также запускали Snoop Dogg и Drake.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский рэпер "спалился" на крупном мошенничестве в собственной песне.


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