Резюме Стива Джобса пустят с молотка

Написанное от руки резюме легендарного Стива Джобса выставлено на торги Резюме Стив Джобс написал лично, от руки, в далеком 1973 году. Интересно, что в резюме Стив Джобс акцентирует внимание будущих работодателей на своем опыте работы с "компьютерами и калькуляторами", которые по тем временам также считались большим техническим достижением, сообщает The Guardian.

Стив Джобс, фото - из открытых источников

Кроме этого, в документе Джобс подчеркивает свои особые способности в области электронных технологий и опыт работы на должности инженера-конструктора.

Предположительно, компьютерный гений составил данное резюме в период, когда бросил обучение в колледже Портленда (Орегон) Резюме ранее уже было продано за 175 тыс. долл. Сейчас же выставлено на повторную продажу. Аукцион завершится 24 февраля.

Напомним, если вы просто понаблюдаете за собой, то обнаружите, насколько занят и обеспокоен ваш ум. Попробовав отрешиться от всех проблем, вы поймете, что это не так легко.

Особый вид медитации — медитация осознанности, берет свое начало в дзен-буддизме и даосизме. Джобс практиковал ее много лет. Об этом свидетельствует журналист и писатель Джеффри Джеймс, еще в начале 1990-х обсуждавший с Джобсом, как связаны дзен и программирование. На сегодня позитивное воздействие медитации доказано нейронаукой, а такие корпорации, как Google, General Mills, Target и Ford, специально обучают своих служащих примерно тому же виду медитации, которую Джобс открыл для себя десятилетия назад. Вот несколько правил медитации от Стива Джобса. Они включают в себя шесть шагов.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!