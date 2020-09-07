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Рианну заметили с синяками на лице: что случилось с певицей

Сейчас Рианна в полном порядке

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная певица Рианна, которая недавно заявила, что для того, чтобы стать мамой ей необязательно нужен мужчина, травмировала лицо, упав с электроскутера. Такую информацию предоставило издание TMZ.


Рианну заметили с синяками на лице: что случилось с певицей

Папарацци удалось сфотографировать артистку возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса, когда она ждала в автомобиле свой заказ. На лице знаменитости заметны синяки.  

Представители артистки сразу же решили прояснить ситуацию и сообщили, что Рианна травмировала лицо в результате падения с электроскутера. Инцидент произошел несколько дней назад, у певицы остались синяки на лице и отеки, но серьезных травм нет. 

Инсайдер сообщает, что сейчас певица в полном порядке и быстро идет на поправку. 


Напомним, в марте 2020 года Рианна, впервые за долгое время, порадовала поклонников своим новым треком, который записала вместе с канадским исполнителем PartyNextDoor.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года певица Рианна представила эротический кампейн своего нижнего белья бренда Savage X Fenty.


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