Рианну заметили с синяками на лице: что случилось с певицей

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Светлана Шкурупий
Популярная певица Рианна, которая недавно заявила, что для того, чтобы стать мамой ей необязательно нужен мужчина, травмировала лицо, упав с электроскутера. Такую информацию предоставило издание TMZ.
Папарацци удалось сфотографировать артистку возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса, когда она ждала в автомобиле свой заказ. На лице знаменитости заметны синяки.
Представители артистки сразу же решили прояснить ситуацию и сообщили, что Рианна травмировала лицо в результате падения с электроскутера. Инцидент произошел несколько дней назад, у певицы остались синяки на лице и отеки, но серьезных травм нет.
Инсайдер сообщает, что сейчас певица в полном порядке и быстро идет на поправку.
Напомним, в марте 2020 года Рианна, впервые за долгое время, порадовала поклонников своим новым треком, который записала вместе с канадским исполнителем PartyNextDoor.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года певица Рианна представила эротический кампейн своего нижнего белья бренда Savage X Fenty.
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