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«Родные скрывали»: умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей»

Скончалась российская актриса театра и кино Светлана Обидина, сыгравшая в сериале «Улицы разбитых фонарей» и «Мажор»

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В возрасте 45 лет ушла из жизни известная актриса Светлана Обидина, которую многие зрители знали по детективному сериалу "Улицы разбитых фонарей". 

«Родные скрывали»: умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей»

фото из открытых источников

Печальную новость сообщили на сайте петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом". Коллеги отметили, что Светлана была очень жизнерадостной женщиной, которая дарила всем тепло и счастье, а от ее улыбки становилось светлее.

О причинах смерти актрисы не сообщается. Известно лишь, что ее не стало 18 ноября и родные якобы скрывали эту новость, поэтому для некоторых коллег это стало большим шоком. Поговаривают, что Светлана могла умереть от коронавирусной инфекции, но это лишь предположения, так как "ходят" разные версии относительно причин ее смерти. 

Напомним, что она выступала в театре и снималась в кино. Больше всего зрителям актриса запомнилась благодаря сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 21 ноября скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, которая получила наибольшую известность благодаря сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".


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Источник: https://baltic-house.ru/novosti/?ELEMENT_ID=1096
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